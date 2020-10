Onderwijsplannen: smeer eindexamens vanwege corona uit over drie maanden en maak lerarenopleiding gratis

Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen moet de spreiding van examens, die nu in een periode van twee weken worden afgenomen, voorkomen dat grote groepen leerlingen urenlang in een gymzaal zitten. ,,Want dat zie ik niet gebeuren.” Om ‘extra chaos’ te voorkomen met een veelheid aan scenario’s voor het eindexamen, wil Van Meenen nu duidelijkheid scheppen. ,,We weten niet hoe lang corona nog duurt, maar in deze situatie zeggen wij: besluit het nu.” Eind maart besliste minister Slob dat de eindexamens van 2020 niet doorgingen vanwege het coronavirus.