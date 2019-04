Onderzoek naar verdwijnen Vietnamese kinderen uit beschermde opvang

Habers reageerde op vragen van GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik. In de afgelopen vijf jaar zijn zeker zestig Vietnamese kinderen ‘met onbekende bestemming’ verdwenen uit de beschermde opvang in Nederland, bleek dit weekend uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Ze maken deel uit van een veel grotere groep van zeker 1080 minderjarige asielzoekers, die tussen 2013 en 2017 verdwenen zijn uit verschillende locaties van de vreemdelingenopvang. Het gaat om kinderen die vaak juist al zijn ondergebracht in speciale centra om hen tegen mensen met kwaad in de zin te beschermen.



Niemand weet waar de groep, vooral tieners, nu zijn. Ze zijn mogelijk terecht gekomen op hennepplantages of in nagelstudio’s in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ook zijn er aanwijzingen dat de jongeren in de prostitutie zijn beland. Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar luidde afgelopen weekend de noodklok. Hij wijst erop dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de kinderen.