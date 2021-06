Onderzoekers schrapten diverse kritische passages over Van Lienden na inbreng van ministerie

En het ministerie zou Van Lienden binnenboord willen houden, om mogelijke concurrentie te voorkomen. Daarbij citeert iemand van het LCH de voormalige Amerikaanse president Lyndon Johnson, toen die het had over een gevaarlijke concurrent: ,,It’s probably better to have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in.”



Deze complete passage over eigen gewin en concurrentie verdween uit het accountantsonderzoek na opmerkingen van VWS-ambtenaren, zo blijkt nu. Ook teksten over ‘mogelijk politieke druk’ om de order bij Van Lienden te plaatsen, verdween na lezing door VWS-ambtenaren. ‘Dit doet niet ter zake voor de conclusie, toch?’ schrijft een ambtenaar op enig moment. ‘Dit hele stuk mag er uit'. Dat gebeurt dan ook.



Van Ark deelt deze informatie nu omdat ze zoveel mogelijk ‘openheid van zaken’ wil geven. ,,De onderste steen moet echt boven”, zei de minister na afloop van de ministerraad zojuist. Ze heeft persoonlijk aan de eerste accountants gevraagd of de wijzigingen na inbreng van haar ambtenaren ook tot andere conclusies hebben geleid: ,,Dat is niet het geval, dat is belangrijk. Maar die geschrapte passages zijn wel relevant voor het grotere onderzoek. Alles wordt daarin meegenomen.” De resultaten worden voor 1 september verwacht.