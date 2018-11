Onderzoeksraad kritisch op vuurwerkbesluit kabinet: verbod nodig voor veiligheid

,,De enige manier om consumenten te beschermen tegen de gevaren van vuurwerk is door het gedeeltelijk verbieden ervan'', stelt de Onderzoeksraad, die spreekt over een ‘voortdurend patroon van veel letsel en ordeverstoringen’. Jaarlijks overlijdt gemiddeld één persoon door vuurwerk. ,,De raad vindt dat de individuele vrijheid van het afsteken van vuurwerk niet opweegt tegen de gevaren die dat oplevert voor het individu zelf en voor anderen.’’



Minister Ferd Grapperhaus zei eerder deze maand dat gemeenten zelf kunnen besluiten een vuurwerkverbod in te stellen. Ze konden al gebieden aanwijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken, maar het was lastig om een hele gemeente uit te roepen tot vuurwerkvrije zone.



De raad is ook 'verbaasd’ dat het kabinet vuurwerkkopers pas vanaf volgend jaar verplicht gratis vuurwerkbrillen en aansteeklonten te geven aan consumenten. Ook voorlichting over het veilig gebruik van vuurwerk wordt niet niet ingevoerd; de bewindspersonen laten eerst onderzoeken in hoeverre het nodig is dat vuurwerkverkopers vakkennis moeten hebben. De Onderzoeksraad begrijpt niet dat dat zulke ‘relatief eenvoudige maatregelen’ niet al dit jaar in kunnen gaan.