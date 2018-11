'Onzekerheid over compensatieregeling banken voor te ingewikkelde financiële producten’

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al een hele tijd. Zes banken waaronder Rabobank en ABN AMRO gingen in 2016 akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hadden opgescheept. Onder anderen boeren en binnenvaartschippers waren in grote financiële moeilijkheden gekomen.



‘Helaas zullen niet alle klanten van deze banken in 2018 een aanbod ontvangen’, schrijft Hoekstra. Drie banken hebben hun betrokken klanten inmiddels wel een voorstel voor een vergoeding gestuurd. Dit betreft ruim 7900 klanten op een totaal van dik 19.000. Veel ondernemers krijgen naar verwachting dus pas volgend jaar een aanbodbrief.