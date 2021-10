Ook derde prik voor oudste ouderen: ‘oppepper van immuunsysteem’

CORONABELEIDVanaf november komen Nederlandse ouderen in aanmerking voor een derde inenting tegen het coronavirus. De ‘oudste ouderen’ in verpleeghuizen zijn waarschijnlijk als eerste aan de beurt voor deze ‘oppepper van het immuunsysteem’. Begin november worden de details bekend.

Dat meldde demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid zojuist na ministerieel coronaberaad. Nu kunnen alleen mensen met een verzwakt immuunsysteem een derde inenting krijgen, maar het kabinet maakt die groep groter.

,,We gaan starten met de boostercampagne, dan denk je met name aan de oudste ouderen, voor hen is dat als eerste van belang. Een derde prik kan dan een soort oppepper zijn voor het immuunsysteem. Je wil niet weer zoveel problemen in verpleeghuizen hebben”, zei De Jonge. ,,Er zijn zoveel mensen ziek geworden daar. Als je het virus daar buiten de deur kunt houden, moet je dat doen. In het buitenland gebeurt dat ook.”

Na advies van het RIVM en de Gezondheidsraad over de precieze groepen en startdatum hakt het kabinet hierover de knoop door. 5 november is er weer een coronapersconferentie. Het liefst zou het demissionaire kabinet dan ook de laatste restricties - nachthoreca, bezoekrestricties bij evenementen en de coronapas - in één klap overboord gooien, maar dat zal vermoedelijk niet lukken.

Cijfers stijgen

,,Alle cijfers stijgen weer wat”, zei De Jonge. Niet alleen het dagelijkse aantal infecties, maar ook de ziekenhuisopnames. Daarom gaat de minister ervan uit dat Nederland nog wat langer aan de coronatoegangsbewijzen vast zit, die maken het mogelijk dat veel van het sociale leven kan doorgaan. ,,Dus daar zullen we voorlopig echt nog even mee moeten werken, verwacht ik. Ik denk niet dat we begin november al dik boven de negentig procent zitten met onze vaccinatiegraad.”

Vrijdag lekte al uit dat de coronapas nog niet snel de prullenbak in kan. Het aantal infecties stijgt na weken stabilisatie weer wat, het is vooral de vraag of de druk op de ziekenhuizen nog erg zal toenemen. De vaccins beschermen in hoge mate tegen ernstige ziekte en overlijden, dus een stijging van het aantal besmettingen is lang niet zo zorgwekkend als in het begin van de pandemie. Inmiddels is ruim acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder volledig ingeënt.

Biblebelt coronahaard

Het kabinet wil wel ‘in overleg’ blijven met gebieden waar de infectieaantallen harder oplopen. In de Biblebelt stijgt het aantal besmettingen sneller dan elders: Staphorst telt met een van de laagste vaccinatiegraden van het land momenteel erg veel besmettingen. In de afgelopen week zijn 225 inwoners positief getest, bijna evenveel als in Utrecht, dat twintig keer zo veel inwoners heeft.

De Jonge vindt dat de graad ‘nog hoger moet’: ,,De epidemie gaat nu met name rond onder niet-gevaccineerden. In grote steden, onder jongeren, en in de Biblebelt. Daar moeten we dus extra ons best doen om die vaccinatiegraad op te krikken.”

Vanwege de vele nieuwe gevallen is in Staphorst vandaag een tijdelijke testlocatie geopend.

