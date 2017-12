Ook in de politiek valt de appel niet ver van de boom

Lilian Marijnissen (32) kreeg de politiek met een soeplepel ingegoten door vader Jan. De nieuwe SP-leider is lang niet de enige politicus die in de voetsporen treedt van haar verwekker. Je zou haast zeggen dat er een politiek gen bestaat.

In Amerika hebben ze de Kennedy's, in België het geslacht Michel en in Nederland timmert na de Donners, de Korthalzen en Van Aartsens nu de familie Marijnissen aan de weg. It runs in the family lijkt het soms aan het Binnenhof.

Zeldzamer is dat Lilian Marijnissen ook als partijleider in de voetsporen van haar vader treedt. In de naoorlogse geschiedenis zijn daar slechts enkele voorbeelden van te vinden. Er waren vader en zoon Tilanus, beiden fractievoorzitter van de CHU, en Willem Drees sr. en jr. 'Vadertje' Drees was echter aanvoerder van een andere partij, de PvdA, dan zijn zoon, die DS'70 oprichtte.

Verwachtingen

Een bekende achternaam brengt zeker verwachtingen met zich mee. Lilian Marijnissen houdt de vergelijking met haar vader liever af. ,,Als ze me met hem gaan vergelijken, dan wordt het lastig. Ik ben al blij als ik wat van zijn politieke inzicht en strijdvaardigheid heb.''

Tegelijkertijd zegt ze haar achternaam niet als last te ervaren. ,,Ik schaam me er niet voor, ik ben er hartstikke trots op. En die schijnwerpers kan ik wel hebben. Ik ben het gewend om onder een vergrootglas te liggen.''

Ander tijdperk

Een rijtje (voormalig) Kamerleden weet hoe dat is. Bij het CDA zit Pieter Heerma in de bankjes, zoon van Enneüs, ooit partijleider en afgezet door z'n eigen fractie. Dat de naam Heerma al betekenis had, heeft Pieter niet getekend, zei hij zelf. ,,Je bedrijft politiek in een bepaalde periode. Die kun je nauwelijks met een ander tijdperk vergelijken.''

VVD'er Pieter Duisenberg - zoon van minister en bankpresident Wim - was nog laconieker: ,,Tja, een zoon van een bakker wordt ook wel eens bakker.''

Dochter-van Saskia Noorman-Den Uyl voelde wel wat ongemak dat ze vaak op haar vader werd aangesproken. ,,Het hele Tweede Kamergebouw hangt vol met portretten en bustes van mijn vader'', zei ze als Kamerlid. ,,Zeker in het begin moest ik daar aan wennen.''

Helemaal toevallig is het niet dat kinderen van politici vaker ook politicus worden, zegt parlementair historicus Bert van den Braak van het Parlementair Documentatiecentrum van de Universiteit Leiden. ,,De politieke belangstelling is van huis uit bijgebracht. Daar raak je makkelijk mee besmet. Je ziet dat ook bij kinderen van burgemeesters en ambtenaren: het gaat om betrokkenheid bij de publieke zaak."

De enige familie die volgens Van den Braak het predicaat politieke dynastie zou kunnen krijgen, is het geslacht Patijn. Broers Schelto (PvdA) en Michiel (VVD) waren actief in de politiek, evenals hun vader, grootvader en overgrootvader.