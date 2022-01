Ook nieuwe coronaminister sceptisch over snel einde lockdown: ‘Er is heel weinig ruimte’

De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) toonde zich vanavond sceptisch over het loslaten van de lockdown (net als zijn voorganger vorige week al). ,,Er is nu heel weinig ruimte om veel te versoepelen”, zei Kuipers kort na de beëdiging van de nieuwe ministers in gesprek met journalisten. ,,Het aantal besmettingen is hoog.” Als dat nog verder oploopt, dreigt de samenleving te ontwrichten omdat veel personeel dan besmet of in quarantaine thuis zit. Toch wil de minister kijken naar ‘wat wel kan’, daarvoor komt er eerst nog nieuw OMT-advies.



De leden van het Outbreak Management Team komen woensdag weer bijeen over de laatste prognoses van het RIVM, donderdag is er Catshuis-overleg. Vrijdag volgt het besluit en is er weer een persconferentie.



Daarbij staan Kuipers en zijn collega’s voor het blok: de roep om versoepelingen klinkt luid, zeker bij sportclubs, winkels en horeca. Maar tegelijkertijd schetst het OMT dat voorzichtigheid geboden is. Hoewel de nieuwe mutant ‘de helft tot twee derde’ minder ziekenhuisopnames oplevert, stijgt het aantal bezette bedden wel in landen waar de omikronpiek al eerder naderde.