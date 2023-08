Ook SGP-leider Kees van der Staaij kondigt vertrek aan: ‘Druk om altijd alert te zijn is toegenomen’

Van der Staaij kwam in 1998 als 29-jarige in de Tweede Kamer en in 2010 volgde hij Bas van der Vlies op als partijleider van de SGP, die 29 jaar Kamerlid was. Dat record heeft Van der Staaij niet gehaald, maar omdat hij de meest ervaren parlementariër was, kozen collega-Kamerleden hem tot voorzitter van een commissie die meermaals met voorstellen kwam om de Tweede Kamer beter te laten functioneren.

In een verklaring aan de leden van zijn partij schrijft Van der Staaij dat zijn werk veel van hem en zijn gezin heeft gevraagd. ‘De druk is in de loop van de tijd verder toegenomen om altijd alert en beschikbaar te zijn, overal wat van te vinden, en steeds ook voldoende zichtbaar te zijn in de (sociale) media.’ Volgens Van der Staaij begon dat hem ‘gaandeweg zwaarder te vallen’.

De 54-jarige SGP’er weet nog niet wat hij hierna gaat doen. Zijn opvolger Chris Stoffer zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. Volgens Van der Staaij is ‘het ambt van volksvertegenwoordiger geen roeping voor het leven’. ‘Onze tijd verandert snel en sterk. Een geregelde wisseling van de wacht is daarom nuttig en verstandig.’

Inclusief Van der Staaij hebben inmiddels al 34 Kamerleden gezegd niet door te willen na de verkiezingen, onder wie Kamervoorzitter Vera Bergkamp, CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma en PvdA-leider Attje Kuiken. Ook vanuit het kabinet hebben meerdere kopstukken laten weten niet terug te keren, zoals premier Mark Rutte en ministers Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie). Het meest ervaren Kamerlid is na de verkiezing PVV-leider Geert Wilders, gevolgd door Pieter Omtzigt.

Van der Staaij schrijft dat hij het betreurt dat er veel ervaring verloren gaat. ‘Ik geloof echter niet dat het de beste weg is om de gemiddelde zittingsduur van Kamerleden op te krikken door het nog langer laten zitten van Kamerleden die al 25 jaar dit ambt vervullen.’

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: