‘Oorlog in Kroatië vormde mijn visie op vrijheid en migratie'

,,Voor mij is het bijzonder om uitgerekend op het ministerie van Defensie aan de slag te gaan. Omdat ik weet dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Ik ben geboren in Kroatië. Mijn moeder is Kroatisch, mijn vader Nederlands. Toen ik drie was – ik ben enig kind – verhuisden we naar Nederland.



Bij de start van de burgeroorlog in 1991 was ik in Kroatië, met mijn ouders. Ik was toen 13, misschien net 14. Dat was een heel rare situatie. We waren eigenlijk al op weg naar huis en reden naar mijn tante, die in Zagreb woont. Maar de bergweg waar we overheen moesten, stond ineens helemaal vast. Er kwam een Nederlandse auto naar beneden en de bestuurder zei ‘er wordt beneden geschoten, jullie moeten hier weg’.