Op het allerlaatste moment ging het nog bijna mis met de pensioenwet

En er staat een heet weekendje voor de deur: zowel de VVD als de ChristenUnie houden een partijcongres, waar over asiel gesproken wordt. En dat op een moment dat hun kabinet tot een asielplan moet komen, terwijl de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan.

