Openbaar Ministerie: niets gevonden in archieven dat wijst op politieke bemoeienis in zaak-Wilders

De PVV-leider twitterde vrijdag foto’s van documenten die het Openbaar Ministerie aan het strafdossier heeft toegevoegd. Het gaat om e-mails die in de archieven van justitie te vinden bleken. Het gerechtshof had, op verzoek van Wilders, bevolen om te laten zoeken naar documenten die er op zouden kunnen wijzen dat voormalig justitieminister Ivo Opstelten zich met de zaak had bemoeid. De PVV-leider zelf spreekt al langer van een ‘politiek proces’.

In de mailwisseling tussen twee personen van het Openbaar Ministerie is te lezen dat de minister ‘niet akkoord’ ging met een plan van het OM over hoe de vervolging openbaar zou worden gemaakt. De minister ‘wil nu twee persberichten’ staat er. Dat wijst op het feit dat het OM juist in die tijd ook bekendmaakte dat het de PvdA-politici Diederik Samsom en Hans Spekman niet ging vervolgen.

Opvallend daarbij is dat de e-mailwisseling er één is tussen een persvoorlichter en officier van justitie die de zaak van Wilders behandelde bij de rechtbank, Wouter Bos. Het OM heeft echter altijd ontkend dat pogingen om de zaakofficieren te beïnvloeden bij hen terecht kwamen.

Ook nu zegt het dat er ‘niets’ is gevonden bij het onderzoek in het archief dat op politieke bemoeienis wijst.

Het Openbaar Ministerie liet ook vrijdag al weten dat er door Wilders ‘beperkt’ is geciteerd uit de e-mails. ,,Het OM wil nogmaals benadrukken dat officier van justitie Wouter Bos die het proces voor de rechtbank voerde, door niemand is beïnvloed bij zijn beslissing om Wilders te vervolgen voor groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot haat.”

Protest

Die beslissing, zo heeft het OM steeds gezegd, dateerde bovendien van 10 september. De mailwisseling is van oktober. De opmerkingen van Bos ‘gaan niet over de inhoud van de zaak, maar gaan alleen over het persbericht waarin bekend werd gemaakt dat Wilders zou worden uitgenodigd voor verhoor’, zegt het OM. ,,De zaaksofficier wilde voorkomen dat dat nieuws van tevoren op straat zou komen te liggen. Hij vond dat het persbericht alleen in kleine kring moest worden verspreid en schreef daarom: ‘Klein houden is het devies. Dit mag niet uitlekken.”

Wilders was vandaag niet in de rechtbank aanwezig, uit protest. Momenteel doet minister Ferd Grapperhaus namelijk nog een onderzoek in de archieven van zijn departement of er nog documenten zijn die wijzen op politieke bemoeienis, maar die zoektocht duurt nog zeker tot februari, liet Grapperhaus weten. Wilders vindt dat daarop gewacht moest worden voordat het hof uitspraak zou doen, maar dat heeft het gerechtshof afgewezen.