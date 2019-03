Opgepakte man bij flyeractie Wilders had messen en bijl bij zich

De man werd zaterdagmiddag opgepakt nog voordat Wilders in Heerlen arriveerde. De PVV-leider was daar om samen met de Limburgse partijafdeling te flyeren voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.



‘Complimenten voor alertheid politie en NCTV’, schrijft Wilders op Twitter. ‘Veel ellende voorkomen.’ De NCTV heeft hem vanmorgen verteld dat de man gewapend was met twee messen een bijl. Eerder zou de veiligheidsdienst Wilders al hebben verteld dat het om een verwarde man zou gaan die hem iets had willen aandoen.



Een woordvoerder van de NCTV bevestigt aan deze redactie dat de man gewapend was, maar wil niet verder op het incident ingaan. Ook de politie wil niets kwijt over de identiteit en motieven van de aangehouden man. De politie onderzoekt de zaak nog. De flyeractie van Wilders is verder zonder incidenten verlopen.