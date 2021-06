Opkomst en harde landing van Sywert van Lienden bij het CDA: ‘Goed in praten, niet in dingen doen’

Ministerie: mondkapjes Sywert van Lienden waren niet te duur

1 juni De overheid betaalde niet te veel voor de mondmaskers van Sywert van Lienden, en dat de commentator en ambtenaar makkelijk binnenkwam bij de top van het ministerie zou ook niet zo gek zijn: ,,Er kwamen in die tijd veel aanbiedingen binnen, ook via bekende personen of politici.”