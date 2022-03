Opkomst legt hardnekkige kloof bloot: sommige kiezers voelen zich niet meer gehoord

Een deel van de kiezers is compleet afgehaakt, blijkt uit onderzoek na onderzoek na onderzoek. Ze hebben geen vertrouwen meer in de politiek en zijn nog maar moeilijk over te halen om naar de stembus te komen. Dat deze week bij de gemeenteraadsverkiezingen slechts de helft van de stemgerechtigden kwam opdagen, doet bij veel bestuurders en politici alle alarmbellen afgaan.



Maar laten we niet doen of het een nieuw fenomeen is, zegt sociaal geograaf Josse de Voogd. De trend bestaat al jaren. Samen met zijn collega René Cuperus maakte De Voogd de Atlas van Afgehaakt Nederland, waarin hij in beeld bracht welke groepen weinig vertrouwen in de politiek hebben en waar ze wonen. ,,Als je naar de kaart kijkt met opkomstcijfers zie je veel overeenkomst met de plaatsen waar mensen wonen die het geloof in de politiek zijn verloren’’, vertelt hij.