Oppositie eist onderzoek naar afschaffing dividendtaks

Minister maakt waterpeil IJsselmeer flexibel in de zomer

8:30 Vandaag komt, precies honderd jaar na de Zuiderzeewet, een eind aan het vaste waterpeil in het IJsselmeergebied. Deze ingreep is volgens minister Cora van Nieuwenhuizen nodig om ook in de toekomst vooral in de zomer voldoende zoet water beschikbaar te hebben.