Oppositie fel over sms’jes Rutte: ‘Dit mag niet, dit kan niet, het is een patroon’

met video ‘Belangrijk diploma­tiek signaal’: Nederland­se ambassade keert terug in Kiev

De Nederlandse ambassade in Oekraïne keert weer terug naar Kiev. Eerst zal een handvol diplomaten in de hoofdstad aan de slag gaan, daarna wordt de post uitgebreid. Dit is een ‘belangrijk diplomatiek signaal’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA).

29 april