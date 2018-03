Oppositie klaar met wet tegen exorbitante beloningen bankiers

In de initiatiefwet bankiersbeloningen staat dat salarisverhogingen van topbankiers voortaan eerst toestemming van de Minister van Financiën moeten krijgen. Ook de 'sluiproute in de bonuswet', zoals vast salaris uitkeren via aandelenpakketten, wordt met het voorstel onmogelijk gemaakt. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.



,,De initiatiefwet bankiersbeloningen wordt inmiddels door 69 Kamerleden gesteund", aldus Klaver. ,,We gaan alles op alles zetten om links en rechts op deze wet te verenigen. In een week tijd heeft de politiek laten zien dat we niet alleen verontwaardigd zijn, maar ook kunnen doorpakken als het nodig is." Van de oppositiepartijen steunen alleen de SGP en Forum voor Democratie het voorstel niet.