Oppositie laakt hervorming arbeidsmarkt

De SP maakt gehakt van de Wet arbeidsmarkt in balans. Het kabinet opent de aanval op werknemersrechten in plaats van dat het daadwerkelijk de balans herstelt, aldus SP-Kamerlid Bart van Kent. ,,Sinds Rutte I is het aantal mensen met een onzeker contract explosief gestegen. Zij zitten iedere maand in onzekerheid of ze wel voldoende kunnen werken om rond te komen of überhaupt nog wel werk hebben.’’



Volgens de SP drukken de plannen ,,werknemers nog verder in het moeras van onzekerheid’'. En wanneer ze eenmaal een vast contract hebben, kunnen ze ook nog eens makkelijker worden ontslagen.



Ook de PvdA vindt dat de wet mensen onzeker maakt. ,,Je moet er zeker van kunnen zijn dat je niet zomaar ontslagen wordt. Daar tornt dit kabinet aan. Ze perken je ontslagbescherming in, maken meer onzekere contracten mogelijk, en met de verlenging van de proeftijd naar vijf maanden word je vogelvrij verklaard”, aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij is de voorganger van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken), die vandaag het wetsvoorstel presenteerde. Er zijn positieve aspecten, maar per saldo slaat de balans negatief uit, aldus Asscher.