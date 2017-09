Oppositiepartijen kritisch op Miljoenennota

Oppositiepartijen zijn kritisch op de beleidsplannen die zijn geformuleerd in de Miljoenennota voor 2018. Ondanks dat de formerende partijen nog aan het stoeien zijn met hun plannen, moest er wel een begroting worden ingediend voor komend jaar. De oppositiepartijen zijn niet altijd even blij met de voorgestelde verdeling.

SP

,,Jarenlang hoorden we dat er bezuinigd en ingeleverd moest worden: het was crisis. Tachtigduizend zorgmedewerkers verloren hun baan, politieposten in de wijk werden gesloten, de huren stegen de afgelopen zes jaar met bijna dertig procent'', aldus Roemer. De voorman van de socialisten pleit onder meer voor afschaffing van het eigen risico, meer agenten op straat en verlaging van de huren. ,,Het is nu tijd om te bouwen.''

GroenLinks

Quote We moeten er in ieder geval voor zorgen dat het eigen risico omlaag gaat Jesse Klaver, GroenLinks De Tweede Kamer moet de begroting die het demissionaire kabinet dinsdag presenteerde meteen op de schop nemen, vindt GroenLinks. ,,Er zijn te veel dringende problemen om volgend jaar alles bij het oude te laten'', zei voorman Jesse Klaver na ontvangst van de Miljoenennota.



,,We moeten er in ieder geval voor zorgen dat het eigen risico omlaag gaat'', vindt Klaver. Een Kamermeerderheid bepleitte dat bij de verkiezingen van afgelopen voorjaar, maar CDA en ChristenUnie willen daarover afspraken maken aan de onderhandelingstafel van de kabinetsformatie. Klaver vreest dat dat te lang duurt.



GroenLinks wil verder de kolencentrale aan de Amsterdamse Hemweg sluiten. Ook moet het kabinet geld uittrekken om de wachtlijsten bij de jeugdzorg weg te werken, als het aan de partij van Klaver ligt.

50Plus

De partij van Henk Krol eist dat het volgende kabinet werk maakt van lastenverlichting voor ouderen.



De partij is onder meer bezorgd over een mogelijke stijging van de btw voor producten waarvoor nu nog het lage tarief geldt. ,,Dat treft opnieuw vooral de ouderen en met name ouderen met de laagste inkomens.'' Ook de grote verschillen tussen gemeentes in de gemeentelijke lasten is de partij een doorn in het oog. ,,Dat kan ertoe leiden dat ouderen met weinig inkomen gedwongen worden te verhuizen.''



De werkloosheid onder ouderen blijft ook een groot probleem, aldus 50Plus, ondanks de verbeterde economische omstandigheden. ,,Wij willen dat het kabinet meer doet om oudere werklozen weer aan de slag te helpen.''

De Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt het teleurstellend dat de grote problemen waarmee de wereld te kampen heeft nauwelijks benoemd worden in de Miljoenennota 2018. Geen serieuze aandacht voor de drastische maatregelen waar de klimaatverandering om vraagt, geen serieuze aanpak van voedselschandalen en stalbranden en vrijwel louter aandacht voor economische groei en de suggestie dat de problemen daarmee zouden zijn opgelost, zegt de partij in een reactie.



Volgens de PvdD wordt voedselwaakhond NVWA afgescheept met 'een fooi'. ,,De miljoenennota wordt in alle opzichten doorgeschoven naar komende generaties, een volgend kabinet en een onzekere toekomst, ten koste van de meest kwetsbare groepen in de samenleving", zegt de partij.

PVV

De PVV wil dat de regering geld teruggeeft aan burgers. De partij laat in een reactie op de Miljoenennota weten dat er in 2017 een overschot van 4 miljard euro is en zelfs 6 miljard in 2018. Volgens de PVV moet dat geld terug, na jaren van belastingverhogingen en ,,botte bezuinigingen''.

Quote Het is schandalig. Rutte geeft slechts kruimels terug aan de Nederlander Geert Wilders