Opstelten mengde zich wel degelijk in ‘minder Marokkanen’-zaak Wilders

Geert-Jan Knoops, advocaat van Geert Wilders stelt dat het er alle schijn van heeft „dat men al in 2011 bezig was om een nieuwe aanleiding te zoeken om Wilders te laten struikelen.” De PVV-leider was in juni 2011 net vrijgesproken van groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie van allochtonen in onder meer zijn film Fitna. Dat meldt De Telegraaf op basis van een anonieme bron die in 2011 werkzaam was bij het departement Veiligheid en Justitie.