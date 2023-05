Opvanggemeente mag geen alleenstaande asielzoeker weigeren, Van der Burg is klaar met eisenlijstjes

Dat schrijft de staatssecretaris voor Asiel woensdagmiddag aan de Tweede Kamer. Sommige gemeenten willen bijvoorbeeld wel gezinnen en vrouwen opvangen, maar geen alleenstaande mannen. Schaarse bedden in de (nood)opvang blijven zo leeg. Van der Burg vraagt hen wederom dergelijk beperkingen of te heffen. Opvangorganisatie COA ‘heeft deze bedden hard nodig’. Als gemeenten geen gehoor geven aan zijn oproep, schrijft Van der Burg, gaat het niet goedschiks maar kwaadschiks.

Van der Burg neemt maatregelen omdat Ter Apel opnieuw zo goed als vol zit. Er zijn nog wel opvangplekken in de rest van het land, maar asielzoekers kunnen daar nog niet naartoe gebracht worden omdat ze nog niet zijn geregistreerd. De politie gaat voor die registratie ‘vanaf de zomer’ extra mensen van buiten inhuren.

De wachttijden bij de vreemdelingenpolitie, die verantwoordelijk is voor die registratie, lopen op. Er zouden volgens bronnen zo'n 700 mensen wachten om geregistreerd te worden. Zo’n registratie is een voorwaarde om naar een (nood)opvang in een andere gemeente te mogen. Dat er nu toch mensen zonder registratie naar een opvanglocatie gaan, sluit Van der Burg niet uit.

Geen agenten

Om het ‘uitplaatsen van ongeïdentificeerde asielzoekers’ te ‘voorkomen, dan wel in duur te beperken’ gaat de politie ‘op korte termijn’ opschalen, schrijft Van der Burg woensdagmiddag aan de Tweede Kamer. Vanaf de zomer zal de vreemdelingenpolitie mensen van buiten inhuren voor de registratie van asielzoekers. Die mensen, die dus géén agenten zijn, gaan ‘onder coördinatie van de politie’ werken.

Eerder zei Van der Burg in de Kamer dat hij hoopte de al ruim een jaar durende asielopvangcrisis tot medio juni onder controle te hebben. Nu zijn de opvangplekken er wel, maar is Ter Apel wederom de flessenhals. Daarom wordt in Assen op 1 juli een soort ‘wachtkamer’ geopend waar maximaal 500 asielzoekers kunnen wachten op hun eerste afspraak, zo meldt RTV Drenthe. Vorig jaar gebeurde dat ook, toen in kazerne Marnewaard, bij Zoutkamp.

Ook moeten er ‘kleine opvang- en doorstroomlocaties’ komen voor mensen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog steeds in een asielzoekerscentrum (azc) wonen. Nu houden nog 16.000 een bed in een azc bezet, terwijl zij recht hebben op een eigen huis. Die zijn er echter niet. Toch gaat het COA deze groep ‘versneld uitplaatsen’ naar nieuwe locaties, die gemeenten ‘op korte termijn’ moeten realiseren. Daar wordt ‘alles op ingezet’, stelt Van der Burg.

Volgens opvangorganisatie COA is het al dagen ‘erg druk’. Er slapen nog geen asielzoekers buiten, maar een woordvoerder ‘durft niet te zeggen’ of de eerste asielzoekers al wel de nacht hebben moeten doorbrengen op stoelen. Dat gebeurde vorig jaar ook, kort voordat het aanmeldcentrum helemaal vol zat. Er wordt volgens haar ‘ontzettend hard gewerkt en enorm gepuzzeld’ om voor iedereen een opvangplek te regelen.

Hotel in plaats van gras

Van der Burg heeft de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, beloofd dat asielzoekers dit jaar in elk geval niet op het gras bij het aanmeldcentrum slapen. Zoals dat vorig jaar zomer wel wekenlang het geval was. Om dat te voorkomen kunnen statushouders, mensen die al weten dat ze in Nederland mogen blijven, een kamer in een hotel krijgen, stelt Van der Burg. Of wordt het aantal mensen in opvanglocaties ‘opgehoogd’. ‘In het uiterste geval zullen ook asielzoekers – desnoods ongevraagd – in hotels worden ondergebracht’, schrijft de staatssecretaris.

De opvangcrisis van asielzoekers houdt nu al twee jaar aan. In een reconstructie van deze site, eind vorig jaar, bleek hoe Nederland uiteindelijk ‘door een morele ondergrens zakte’. De verwachting is niet dat het aantal vluchtelingen dat naar Europa en naar Nederland komt op korte termijn zal afnemen. Volgens de nieuwste prognoses neemt bij het huidige beleid de komende tijd het aantal asielzoekers alleen maar toe. Het kabinet bespreekt al maanden hoe het grip kan krijgen op migratie. Eventuele oplossingen zouden over een aantal weken bekend worden.

Eerder sloot premier Rutte al niet uit dat er deze zomer weer asielzoekers in het gras moeten slapen:

