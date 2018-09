Orakel van de VVD haalt uit naar partijtop

Premier Rutte: dat lekken begint te wennen, maar is niet goed

14 september Oppositiepartijen zijn er bepaald niet over te spreken dat een groot deel van de Prinsjesdagstukken opnieuw voortijdig is gelekt. De stukken lagen dit jaar al op straat voordat de Kamerleden ze zelf hadden ontvangen. Premier Mark Rutte bekent dat het begint te wennen, maar benadrukt wel dat het niet goed is.