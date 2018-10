Oud-bewindsman Bleker demonstreert tegen beleid opvolger Schouten

Waarom vindt u dat zo erg?

,,De export van pinken – naar landen als Kenia, Marokko en Rusland – is al héél lang het vlaggenschip van de Nederlandse zuivelindustrie. Er gaat geen staatsbezoek voorbij of leden van onze koninklijke familie bezoeken in het buitenland een van oorsprong Nederlandse koe. Als je in China komt, zeggen ze: ‘Wij hebben de meeste boeren, jullie hebben de beste koeien’.”



Levert ons dat veel op?

,,De afgelopen tien jaar zo’n 100 miljoen euro per jaar. En in de slipstream daarvan exporteren we ook zaken als stalinrichting, melkinstallaties, kennis en advies. Nog eens zo’n 200 miljoen euro. Het ging de afgelopen jaren gemiddeld om zo’n 50.000 dieren per jaar. Dat is nu al teruggelopen naar minder dan 30.000 dieren. Verder zien we de import van melkkoeien nu opeens toenemen. Jong melkvee komt uit Denemarken, Duitsland en Polen. Ik vind dat een bizar effect. En doodzonde.”



Wat wilt u eigenlijk?

,,Ik wil dat jongvee voor de export wordt vrijgesteld van het fosfaatrechtenstelsel. Ik vind het onverantwoord om fantastische jonge dieren die nog jarenlang aan de melkproductie kunnen bijdragen in het buitenland – óók in ontwikkelingslanden – hier naar het slachthuis te laten verdwijnen.”



Als staatssecretaris stond u zelf oog in oog met demonstranten. Hoe is het om nu zelf actievoerder te zijn?

,,Ik zal je eerlijk zeggen dat ik dit nog nooit eerder heb gedaan. Ik vind het ook wel spannend. Ik begrijp dat het gevoelig ligt, als ex-bewindspersoon. Maar ik kan dit niet verdragen. Minister Schouten kan mijn oproep niet negeren: dit gaat over onze export, onze dieren en onze tradities. Daar strijd ik voor.”