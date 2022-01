Oud-Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) gaat toezicht houden op de Belastingdienst

Snels (56) nam als Kamerlid het initiatief voor de parlementaire ondervraging naar de kinderopvangtoeslag. Het eindverslag over de toeslagenaffaire leidde tot het aftreden van kabinet-Rutte III.

In oktober vorig jaar stapte Snels op als Kamerlid uit onvrede over de samenwerking tussen zijn partij en de PvdA. Hij noemde het kiezersbedrog. De twee partijen trokken samen op tijdens de formatie. ,,Het is me niet duidelijk waar de PvdA voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt me niet aan. GroenLinks is de partij van de toekomst”, stelde hij toen in een verklaring.

Steunpilaar

Snels studeerde economie in Tilburg en promoveerde in Utrecht. Hij zat sinds 2017 in de Tweede Kamer, werkte daarvoor jarenlang bij de partij, en was ook medewerker van partijleider Jesse Klaver. Als Kamerlid was hij financieel woordvoerder voor de partij en gold hij als steunpilaar voor Klaver.

Eerder werkte hij korte tijd bij tv-programma Buitenhof, was hij publicist, politiek-strategisch adviseur en directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Snels schreef samen met D66-leider Alexander Pechtold het boek Henk, Ingrid & Alexander, waarvoor Pechtold in gesprek ging met PVV-stemmers. Ook was hij beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en docent economie aan de Universiteit Twente.

