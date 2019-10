Oud-minister Ella Vogelaar (69) onverwachts overleden

VIDEOIn haar woonplaats Utrecht is gisteren oud-minister Ella Vogelaar overleden. Dat meldt de PvdA. Ze is 69 jaar oud geworden. In een verklaring van haar familie staat dat ze al geruime tijd leed aan depressies en zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt.

,,Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met een groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies”, schrijft fractievoorzitter Lodewijk Asscher. Nelleke Vedelaar, voorzitter van de PvdA, schrijft: ‘Met Ella verliezen we een geliefd partijgenote die zich met ziel en zaligheid op elke taak stortte. (...) Ze luisterde niet alleen goed naar de mensen die ze sprak op straat, ze verstond ze ook. We gaan haar missen. Mijn gedachten zijn bij haar naasten.’

De PvdA’er Vogelaar was minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het vierde kabinet-Balkenende. Haar naam was lange tijd verbonden aan een veertigtal achterstandswijken die zij onder haar hoede nam. De zogeheten Vogelaarwijken krijgen een forse financiële injectie van woningbouwcorporaties en het Rijk. Achteraf bleek dat slechts wisselend succes te hebben gehad.

Tijdens haar ministerschap botste ze meermaals met toenmalig partijleider Wouter Bos, die wilde dat zij woningcorporaties veel harder aanpakte. Ook De Tweede Kamer verweet haar de corporaties te veel hun eigen gang te laten gaan. Nadat de Rotterdamse corporatie Woonbron te maken kreeg met een financiële strop van 200 miljoen euro door de aankoop en renovatie van oud-cruiseschip SS Rotterdam, overleefde zij een motie van de Tweede Kamer.

Bos zegde haar daarna echter de wacht aan. Volgens hem kon zij niet langer ‘gezagsvol en effectief’ optreden. Ze werd opgevolgd door Eberhard van der Laan, de latere burgemeester van Amsterdam. Vogelaar was woedend over de beslissing van Bos en verweet hem dat de vertrouwenscrisis rond haar persoon mede door hem was ontstaan. Na haar ministerschap rekende ze met hem af in haar biografie Twintig maanden knettergek. Vogelaar verweet Bos dat hij zich te veel liet leiden door de negatieve beeldvorming.

GeenStijl

Vogelaars imago had eerder dat jaar al een forse deuk opgelopen nadat ze door website GeenStijl werd geïnterviewd over een communicatieadviseur die zij en haar collegaminister Jacqueline Kramer in dienst hadden genomen. Vogelaar weigerde antwoord te geven en werd gevold door de camera terwijl ze zwijgend verder liep.

Voordat zij de politiek in ging, was Vogelaar actief binnen de vakbond FNV waar ze opklom tot vicevoorzitter in de jaren 90. Daarna werkte ze voor diverse ministers. Zo leidde ze in het tweede kabinet-Kok de taskforce inburgering. De jaren na haar ministerschap werkte zij onder andere als zelfstandig adviseur.

Wilt u praten over zelfdoding of wilt u hulp op dit gebied? Bel 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113. Of neem contact op via 113.nl.

Volledig scherm Ella Vogelaar. © ANP