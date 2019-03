Oud-minister en voormalig Eurocommissaris Frans Andriessen (89) overleden

In Nederland zal Frans Andriessen vooral herinnerd worden als de laatste minister van Financiën die opstapte omdat hij vond dat er te weinig bezuinigd werd. Voor hemzelf was het ministerschap echter slechts de opstap naar een geslaagde Europese carrière.



Het scheelde een haar of Frans Andriessen had tegelijkertijd in de Tweede Kamer gezeten met zijn vader Jan, een selfmade man die alleen de lagere school had afgemaakt maar zich desondanks opwerkte tot partijvoorzitter en vicefractieleider van de KVP. Zoon Frans, afgestudeerd in de rechten, kwam in 1967 in de Kamer als woordvoerder volkshuisvesting, waarna hij snel steeg in de pikorde.



Als parlementariër deed Andriessen in 1970 een vergeefse poging de kiesdrempel te verhogen om kleine splinterpartijen met 1 à 2 zetels te verhinderen in de Tweede Kamer te komen. Een jaar later werd hij gekozen als fractievoorzitter en later ook als lijsttrekker, de laatste in de geschiedenis van de later in het CDA opgegane KVP.