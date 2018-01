Oud-premier Van Agt stemde niet CDA, maar GroenLinks

Ook hekelt Van Agt het in zijn ogen toegenomen nationalisme in Nederland. ,,Sjonge jonge, wat zijn we in dit land nationalistisch geworden. Al dat gebazel en gepraat over eigen identiteit. Het verste weg dat je kunt rekenen in onze vaderlandse geschiedenis, dat is 1795. Niks van de Acte van Verlatinge (26 juli 1581, red.) en de zeventiende eeuw. Dat nieuwe nationalisme is volstrekt misplaatst. Het is zelfs onzinnig.''



Het steekt Van Agt dat uitgerekend 'zijn' CDA nationalistische voorstellen doet, zoals het herinvoeren van het Wilhelmus in de klas. Dat heeft hij naar eigen zeggen aangekaart bij 'hogere CDA-mensen'. Tegenover fractieleider Sybrand Buma? ,,Die spreek ik nooit.''