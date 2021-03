Oud-PvdA-politica Bussemaker: Dit is hét moment voor fusie op links

Versnippe­ring compleet: zeventien partijen in Kamer, slechts drie boven de 10 procent

0:38 De versnippering in het Nederlandse politieke landschap is compleet. Als de exitpolls ons niet bedriegen, nemen straks zeventien partijen plaats in de Tweede Kamer. Dat is een record. Grote groepen vertegenwoordigen is uit, deelbelangen zijn in. Nóg langere Kamerdebatten lijken een zekerheid.