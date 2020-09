Oudere beroepschauffeur mag toch langer doen over nascholing

Dus geeft verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen ze een maand langer de tijd, blijkt vandaag uit een officiële mededeling in het Staatsblad, waarin wetswijzigingen staan. De minister is in overleg met de transportsector tot deze datum gekomen, laat ze weten. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is tevreden met het uitstel.

Lees ook Oudere chauffeur komt tot stilstand door dictaat Brussel Lees meer

Eerder deze week luidden de organisatie en Kamerleden nog de noodklok op deze nieuwssite. Ze vreesden dat door de coronacrisis, magere communicatie over de nieuwe regel en de beperkte nascholingscapaciteit ‘enkele honderden’ beroepschauffeurs deze aantekening op hun rijbewijs wellicht niet tijdig konden krijgen.

Code 95

Het gaat om een zogeheten code 95 op het rijbewijs. Dit is een vereiste basiskwalificatie voor beroepschauffeurs op een vrachtauto en/of bus. Chauffeurs die geboren zijn vóór 1 juli 1955 hadden hier een vrijstelling voor, maar Brussel maakte een einde aan die uitzonderingspositie.

Oorspronkelijk zou het nieuwe regime ingaan op 1 november in, maar na inmenging van TLN wordt dat dus nu een maand later. De minister vindt dat er dan voor de betrokken beroepschauffeurs voldoende tijd is (geweest) om aan de nascholingsverplichting te voldoen.

CDA-Kamerlid Wytske Postma is blij met het uitstel, maar ze hoopt wel dat er goed en tijdig over gecommuniceerd zal worden met de betrokken beroepschauffeurs. De minister belooft in een toelichting iedereen ook per brief te informeren over de veranderingen.

,,Dit is super fijn voor de chauffeurs, want die kunnen doorrijden en hoeven niet bang te zijn dat ze hun baan kwijtraken. En in deze tijd is dat goed nieuws’’, aldus VVD’er Remco Dijkstra.

Bekijk al onze video's over het coronavirus in deze playlist.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.