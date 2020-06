Öztürk stopt per direct als voorzitter van Denk

Öztürk noemde als belangrijkste reden voor zijn vertrek dat hij meer tijd aan zijn gezin wil besteden, na 25 jaar maatschappelijk actief te zijn geweest. ,,Er komt een moment dat je gezin vraagt om je bijdrage die je levert aan de samenleving te herzien.”



Hij vertelde dat de coronatijd, waarin hij veel thuis was met zijn gezin, zijn vertrekplannen hebben versneld. Ook vindt de scheidend voorzitter van Denk dat het tijd is voor een nieuwe lichting. ,,Na vijf jaar is het ook goed dat er met het nieuwe bestuur een frisse wind komt.”



Het was al duidelijk dat Öztürk in maart zou stoppen als Kamerlid, nu vertrekt hij dus ook per onmiddellijk als voorzitter. ,,Het was voor mij een eer om als arbeiderszoon dagelijks naar Rotterdam en Den Haag te komen om in dit land verandering te brengen en onrechtvaardigheid te bestrijden.”



De voorzitter zei 'met opgeheven hoofd’ te vertrekken. Hij bood vanmiddag wel zijn excuses aan richting teleurgestelde leden voor de interne ruzies van de laatste tijd binnen Denk, ook namens de andere ruziemakers. ,,Wij vinden deze gebeurtenissen heel spijtig. We hebben ervan geleerd en zijn daar niet trots op. Wij zijn ondergeschikt aan de idealen van Denk.”