Öztürk wijkt niet, machtsstrijd binnen Denk compleet

De fractieleider in de Kamer werd onaangenaam verrast door de email van het bestuur, aldus Azarkan. ,,Ik wist hier niet van en de bestuursleden zijn niet bereikbaar voor een toelichting.” Hij vindt dat het bestuur de eer aan zichzelf had moeten houden. ,,Dat kan nog steeds waardig, daar ben ik van overtuigd.”



Over het geplande onderzoek zegt Azarkan dat hij het ‘niet integer’ vindt van het bestuur om daar opdracht toe te geven, terwijl ze zelf onderdeel zijn van het probleem. ,,Daarnaast ga ik als fractieleider zelf over onderzoeken naar de fractie.”



Azarkan vindt het spijtig dat de partij zo wordt gespleten door dit conflict. Hij wil op 6 juni nog geen nieuwe politiek leider kiezen. ,,Dat is raar, laten we eerst alles eens oplossen.” Zelf weet hij nu niet of hij straks zelf wil opgaan voor het leiderschap.



Verder gelooft Azarkan niet dat het bestuur inderdaad zijn best zal doen om komende tijd te proberen de verschillen uit de wereld te helpen. ,,Als je niet communiceert met je politiek leider, hecht ik weinig waarde aan zulke beloften.”