Pakket met injectienaald bij Tweede Kamer bezorgd, Wilders doet aangifte

Dreun van het leven

,,Het is een dreun van het leven waar ik nog dagelijks last van heb”, zei Wilders deze week nog tegen deze site over zijn beveiliging. ,,Het is een enorme klap uit je huis weg te moeten, nooit meer thuis te komen. En ook nooit meer alleen te zijn sindsdien. Dat is bijna onvoorstelbaar groot als je dat niet meer hebt. Dat raakt dan ook degene met wie je samen bent. Ik kan niets spontaan doen en moet voor alles bellen om het te regelen. Ik ben een vrolijk mens, ik sta nog altijd goed op.’’