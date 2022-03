Pandemie en Poetins agressie verscherpen strijd op rechts: ‘Zo staat Forum alleen’

In Boutique Hotel Lupo in Vlissingen zet Forum-leider Thierry Baudet voor een zaaltje aanhangers met graagte nog eens de verschillen uiteen. Want álle ándere partijen, ook de PVV, zijn in meer of mindere mate ‘schuldig’ aan ‘die verschrikkelijke coronamaatregelen’. ,,Die misdadigers’’ , onderstreept Baudet deze avond op het podium. ,,Met hun experimentele gifinjecties.’’ Er valt, met andere woorden, iets te kiezen op rechts volgende week.