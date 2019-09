Parlementair onderzoek naar falende overheidsdiensten

Minister Grapper­haus zet speciaal team op intensive­ring beveili­ging advocaten

14:13 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat zich buigen over de moord op de advocaat van een kroongetuige. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft een speciaal team opgezet met vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie, dat onder regie van de NCTV staat. Zij moeten onderzoeken of er meer beveiliging nodig is in de rechtspraak. ,,Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.”