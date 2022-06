Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen begint met verhoren: onderzoek onder tijdsdruk

Enkele uren na zijn beëdiging tot staatssecretaris van Mijnbouw kreeg Hans Vijlbrief de vraag of hij niet bang was snel weer te moeten vertrekken met de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen op komst. ,,Parlementaire enquêtes zijn niet om mensen weg te sturen, maar om de waarheid te achterhalen’’, antwoordde hij. De komende maanden moet blijken of die voorspelling uitkomt.