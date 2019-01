Partij Denk op shortlist voor aankoop domeinnaam denk.nl

Daarover schrijft de instelling op het gebied van geestelijke gezondheid in Friesland: ,,Politieke neutraliteit is voor ons als zorginstelling van groot belang, zowel voor medewerkers als cliënten. Daarom zien we ons helaas genoodzaakt om afstand te moeten doen van dit domein en dit merk.”

De afgelopen twee jaar is er een hele reeks geïnteresseerden langsgekomen om de domeinnaam over te nemen, vertelt een woordvoerster van GGZ Friesland . ,,Er zijn in Nederland nogal wat partijen die iets doen met het woord ‘denk’.” Er kwamen zelfs biedingen voor 1 euro binnen. ,,U snapt dat we daar niet voor gaan.”