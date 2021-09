Partijen: Geef zorgpersoneel nu 600 miljoen extra loon

In de politiek klinkt al lang de roep om ‘na het applaus voor de zorg’ ook structureel extra salaris te regelen. Maar kabinet en Kamer steggelen over de invulling. Ondanks herhaalde oproepen van een breed oppositiefront ging het kabinet niet verder dan een incidentele zorgbonus - duizend euro netto vorig jaar en dit jaar weer enkele honderden euro’s.

Een structurele verhoging zat er niet in, maar de ChristenUnie en SP wagen vandaag in het coronadebat een nieuwe poging. ,,Het kabinet stelt steeds dat het aan de opvolgers is om zo’n loonsverhoging te regelen”, zegt CU-Kamerlid Mirjam Bikker. ,,Maar de formatie duurt maar voort, en wij vinden dat die harde werkers die op hun tandvlees lopen nu alvast extra salaris moeten krijgen.” SP-fractieleider Lilian Marijnissen: ,,Dit moet een eerste stapje zijn, en de komende jaren moet het serieus meer worden. Deze mensen op de werkvloer verdienen meer, ook de SER concludeerde dat weer onlangs.”

Via de motie hopen CU en SP in totaal per jaar 600 miljoen euro loonsverhoging te regelen, vooral voor verzorgenden en verpleegkundigen. Zij krijgen er dan zo’n 3 procent bij. Dit moet gefinancierd worden via een hogere vennootschapsbelasting voor bedrijven. Als die met 1 procent stijgt, dan kan de loonstijging in de zorg gedekt worden, stellen ze.

Volledig scherm GGD-medewerkers maken Janssen-vaccins gereed. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Bikker: ,,We hebben afgelopen jaar 80 miljard euro uitgetrokken om het bedrijfsleven te helpen. Een Kamermeerderheid heeft al uitgesproken dat een eerste stap voor de zorg gezet moet worden. Je moet het besluit dan nu nemen om volgend jaar het zorgpersoneel daadwerkelijk te helpen.”

Het demissionaire kabinet hield tot dusver de boot af. Een procent loonsverhoging voor alle werknemers in de zorg kost de staat al 600 miljoen euro per jaar. Zo'n ingrijpende wijziging is aan ‘een volgend kabinet’, herhaalde de minister voor Medische Zorg steeds.

WRR-rapport

Maar veel partijen willen daar niet op wachten. Marijnissen: ,,Dat is echt te makkelijk, de Kamer kan hier het voortouw nemen. Het is hard nodig. Vandaag kwam er weer een WRR-rapport waarin de onderzoekers benadrukken hoe groot de tekorten in de zorg zijn. Extra waardering is dus hard nodig.”

Het plan van CU en SP is in lijn met een van de scenario’s die de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs adviseerde in haar ‘actie-agenda voor de zorg’. De zorg kampt met een structureel personeelstekort en problemen rond overbelasting. Onder meer een betere salariëring kan helpen, stelt de SER.

