Partijen vechten voor elke stem tijdens slotdebat

Het slotdebat van de verkiezingscampagne was nog niet begonnen of PVV-leider Geert Wilders besloot al de aanval te openen op VVD-leider Mark Rutte. Waar alle partijleiders voor het debat even allemaal iets mochten zeggen over de aanslag in Utrecht, verweet hij Rutte ‘krokodillentranen’. Want deze aanslag was mede het gevolg van zijn open-grenzenbeleid, vindt Wilders. Ook Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet koos meteen de aanval.



Het zette de toon voor een debat waarin elke partijleider probeerde nog even snel puntjes te scoren bij de eigen achterban. Waar PVV en FvD begonnen over immigratie, bereden ook de anderen hun stokpaardjes. Lilian Marijnissen (SP) begon over de zorg die volgens haar slechter is geworden. Jesse Klaver (GroenLinks) over klimaatbeleid. Rob Jetten (D66) pleitte voor meer Europese samenwerking.



En zo kwamen er meer onderwerpen voorbij waar de leden van de Provinciale Staten die vandaag verkozen worden niet over te zeggen hebben. Wel kiezen de statenleden in mei de leden van de Eerste Kamer.