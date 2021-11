Partijen willen met ‘grote minderheid’ formatiedebat afdwingen: ‘Het is de hoogste tijd dat de Kamer de regie terugpakt’

Weinig duidelijk

Een deel van de oppositie vraagt al tijden om een debat met de informateurs over de voortgang van de formatie. Ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft meerdere keren aangedrongen bij de informateurs op een update over de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over een coalitieakkoord.



Vandaag schreven informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees in een briefje alleen dat de onderhandelingen inmiddels ‘vergevorderd’ zijn. ‘Na volgende week zullen wij de Kamer opnieuw informeren.’



,,Dit is wel heel, heel karig”, reageerde Omtzigt op de brief. Hij baalt dat de ‘onderhandelende meerderheid’ steeds een debat over de formatie tegenhoudt. Voor een regulier debat is namelijk een meerderheid nodig. ,,Daarmee wordt de controlerende functie van de minderheid feitelijk uitgehold. Daarom dienen we vandaag het voorstel in om dat te herstellen”, zegt hij.