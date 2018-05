Partijkaart zegt niets over geschiktheid

Het is een oneigenlijk kantje aan ons democratisch systeem: politieke partijen die niet-partijpolitieke functies claimen voor iemand van hun kleur. Zo eiste GroenLinks op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen na een knap resultaat in Amsterdam meteen maar hardop de burgemeesterspost daar op voor een partijgenoot. Vaker nog gebeurt dat niet in de openbaarheid. Zoals bij de benoeming van de vicevoorzitter van de Raad van State, op papier het belangrijkste adviesorgaan van de regering. In 2010 wilde het CDA die plek voor partijgenoot Piet Hein Donner. En deze formatie lijkt het erop dat D66 dat heeft gedaan voor haar senator Thom de Graaf. Hoewel niemand toegeeft dat er afspraken zijn gemaakt, is duidelijk dat coalitiegenoten VVD, CDA en ChristenUnie niet zelf met een kandidaat komen. En aangezien het kabinet de vicevoorzitter benoemt, is het niet lastig te raden wie de functie straks krijgt.



Functies als die van burgemeester of Raad van State-baas hebben echter niets met partijpolitiek te maken. Het gaat om bestuurders die onafhankelijk van de samenstelling van de gemeenteraad of het kabinet hun wettelijke taken moeten kunnen uitvoeren. Blijkbaar beseffen veel politici nog steeds niet dat zulke partijpolitieke benoemingen de weerzin tegen de zittende partijen voeden bij veel kiezers. Zeker bij de Raad van State, die geacht wordt om elk wetsvoorstel van het kabinet van kritisch commentaar te voorzien, is het onwenselijk dat daar iemand door het kabinet zelf wordt geparachuteerd. Hoewel het in de praktijk allemaal wel meevalt (de Raad van State is altijd kritisch, ongeacht wie de vicevoorzitter is), is het gewoon geen lekker beeld.



Terecht dan ook dat de leden van de Raad van State zelf actief mensen hebben benaderd die zij geschikt achten voor de functie. Dergelijke belangrijke functies moeten worden bemand door mensen met de juiste kwaliteiten, niet door die met de juiste partijkaart. Of dat nu gebeurt, is volkomen onduidelijk.