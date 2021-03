Partijprominent Gerd Leers: ‘Gevecht in CDA moet stoppen’

Dat zegt Leers, oud-minister Immigratie en Asiel uit het eerste kabinet-Rutte, in een interview met deze site. ,,Hoekstra is gekozen als leider. Daar moet je niet aan tornen.’’ Leers is de eerste partijprominent die serieus het risico van een christendemocratische richtingenstrijd benoemt.



Veel CDA’ers zien geen conflict of willen het niet benoemen, stelt Leers. Feit is dat Omtzigt zich gefrustreerd voelt in zijn parlementaire werk en in zijn positie als nummer twee van het CDA.



Beide mannen moeten water bij de wijn doen, vindt Leers. ,,Omtzigt moet ook loyaal zijn aan Wopke, dat is onze leider.’’ En waar Hoekstra bij hoog en laag zweert dat hij ‘de beste parlementariër van Nederland’ liever vandaag dan morgen terugziet op het Binnenhof, moet hij hem ook de ruimte geven, stelt Leers.



Omtzigt zit nu overspannen thuis na een jaar waarin het kabinet viel vanwege de toeslagenaffaire, die mede door zijn gegraaf tot stand is gekomen. Wat Leers betreft gaan er een paar vertrouwenspersonen met het conflict aan de slag. Er moet in kaart worden gebracht wat er onder zit, suggereert Leers. ,,Beide partijen moeten dat accepteren en een handreiking willen doen. Anders wordt het nog niets.’’