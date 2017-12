Pastafarian mag niet in piratenpak promoveren aan TU Delft

Het College oordeelt echter dat er geen sprake is van discriminatie op basis van geloof. Hoewel in het midden wordt gelaten of het pastafarisme als officieel geloof moet worden gezien, stelt het College dat het piratenkostuum in elk geval 'niet in brede kring wordt gezien als een uiting daarvan'. Afanasyev is als priester dus niet verplicht bij officiële gelegenheden een piratenkostuum te dragen. Bovendien zou hij niet hebben kunnen uitleggen waarom de promotiezitting een geschikt moment is om zijn geloof te onderwijzen. Hij beschikt zelf ook niet over een piratenkostuum en heeft dat nog nooit eerder op een ceremoniële bijeenkomst gedragen. De TU Delft mag de klederdracht dus weigeren.



Afanasyev begrijpt er niks van. ,,Als het College even op Google had gekeken, had het legio voorbeelden gevonden van pastafari-priesters." Dat het geloof niet bekend genoeg is om de klederdracht toe te staan, levert volgens hem een vicieuze cirkel op. ,,Als het nergens wordt toegestaan, komen we ook nooit aan bekendheid." Hij vindt nog altijd dat er sprake is van discriminatie. ,,Andere mensen krijgen wel bepaalde rechten en ik niet, in een vergelijkbare situatie."