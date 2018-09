Peiling De Hond: steeds meer Nederlanders balen van Brexit

Net na de keuze voor Brexit twee jaar geleden was slechts 43 procent van de Nederlanders teleurgesteld over Groot-Brittannië. Alleen kiezers van de PVV en Thierry Baudets FvD zijn er in meerderheid blij mee.



Nederlanders vrezen bovendien dat ons land als grote handelspartner geraakt gaan worden als de Britten op 29 maart 2019 uit de EU stappen. Het aantal mensen dat rekent op nadelige economische gevolgen voor Nederland, steeg van 19 naar 29 procent. Zeker nu een deal tussen de EU en Theresa May's regering verder weg lijkt dan ooit.



Zou er nu in ons land een referendum worden gehouden over de vraag of ook Nederland uit de EU moet stappen, dan zou 30 procent voor uittreden stemmen. Op dezelfde vraag twee jaar geleden antwoordde nog 43 procent voor een 'nexit' te zijn.