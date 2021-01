Peiling: Wel consequenties, maar kabinet kan blijven zitten na toeslagenrapport

Toeslagenaffaire Rutte: ‘Bijna eens over reactie toeslagrap­port, niet gesproken over politieke consequen­ties’

7:40 Het kabinet komt vrijdag met de reactie op het rapport over de toeslagenaffaire. Dat zei minister-president Mark Rutte gisteravond na afloop van de extra ministerraad. Daarin is volgens hem niet gesproken over de vraag of het kabinet aan kan blijven.