Petitie gestart voor invoering kiesdrempel van drie zetels

Het moet moeilijker worden voor partijen om zetels te halen in de Tweede Kamer. Voormalig minister van onderwijs Jo Ritzen is samen met een groep gelijkgestemden een petitie gestart voor invoering van een kiesdrempel.

Partijen die bij de verkiezingen niet genoeg stemmen krijgen om minimaal drie zetels in de Tweede Kamer te halen, zouden met zo'n kiesdrempel voortaan moeten worden geweerd. Op internet is dit weekeinde de website Verhoogkiesdrempel.nl gelanceerd. De initiatiefnemers willen de komende maanden zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen en die dan na 15 maart aanbieden aan de Tweede Kamer.

Bij de laatste Kamerverkiezingen kwamen er zeventien partijen in het parlement, een record. Inmiddels is dat aantal door afsplitsingen gestegen naar twintig. Volgens de initiatiefnemers maakt dat het parlement alleen maar zwakker. ,,De helft van de partijen in de Kamer telt minder dan vijf zetels’’, stellen zij. ,,Rond het Binnenhof overheersen de oneliners voor de achterban en de volgende verkiezingen. Controlerende en wetgevende taken delven daardoor het onderspit, zeker in kleinere fracties waar de aandacht over heel veel onderwerpen moet worden verdeeld.’’

Nu haalt een partij een zetel als die minimaal 0,67 procent van de stemmen haalt. Als het aan de opstellers van de petitie ligt, wordt dat percentage in de wet opgekrikt naar 2. Dat betekent dat een partij minimaal drie zetels moet halen. Als die grens bij de vorige verkiezingen had gegolden, waren BBB, Bij1 en 50Plus (inmiddels Groep Den Haan) niet in de Kamer gekomen.

Kiesdrempel in andere landen

Er is op dit moment geen politieke meerderheid in de Kamer voor invoering van een kiesdrempel. In ons omringende landen bestaat die wel. In Duitsland en België moet een partij minimaal 5 procent van de stemmen halen om in het parlement te komen, in Zweden 4 procent. Vorig jaar bleek uit een peiling van EenVandaag dat 60 procent van de Nederlanders voor invoering van een kiesdrempel zou zijn om de versplintering van het parlement tegen te gaan.

Behalve Jo Ritzen bestaan de initiatiefnemers van de petitie onder anderen uit voormalig staatssecretaris Yvonne van Rooy en econoom Barbara Baarsma.

