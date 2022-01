Pieter Heerma weer fractievoorzitter CDA

Tijdens het reces zijn er gesprekken gevoerd met alle Kamerleden waaruit bleek dat Heerma de enige kandidaat was. Hij was de afgelopen jaren ook al fractievoorzitter. Na de verkiezingen moest Heerma die plek afstaan aan partijleider Wopke Hoekstra. Nu Hoekstra minister van Buitenlandse Zaken wordt in het nieuwe kabinet, neemt Heerma zijn oude rol weer in. De officiële overdracht van de taken en de voorzittershamer volgt volgende week, nadat Hoekstra opnieuw is beëdigd als minister.