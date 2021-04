Pieter Omtzigt: van corruptie op Malta naar ‘bananenmonarchie’ Nederland

DEBAT FORMATIECRASH Dit geheime formatie­dos­sier bracht Rutte in de problemen

1 april VVD-leider Rutte ligt zwaar onder vuur nu blijkt dat hij wel degelijk over de positie van Pieter Omtzigt speculeerde: ,,Je moet wat met Omtzigt, minister maken”, zei Rutte tijdens de verkenning. Maar in het debat stelt Rutte dat hij zich dit niet kan herinneren, een fors deel van de Kamer dreigt het vertrouwen in de premier op te zeggen. Ook coalitiepartners CDA en D66 zijn fel.