Plannen lastenverlaging rond, bedrijven betalen

Een deel van de koopkrachtverbetering wordt betaald door bedrijven in 2020 meer winstbelasting te laten betalen dan eerder nog de bedoeling was. Ook is afgesproken dat er extra investeringen komen voor woningbouw. Vandaag moet de ministerraad nog een klap geven op het pakket, maar omdat de coalitie het nu eens is, lijkt dat een formaliteit.