‘Plastic volledig recyclebaar in 2025’

De noodzaak van een plastic pact is hoog, vindt Van Veldhoven. ,,We gaan naar een wereld met 10 miljard mensen, die steeds meer gaan consumeren. Daardoor neemt de druk op grondstoffen steeds verder toe. Deze bedrijven, organisaties en de overheid zien daar kansen. Want iedereen weet: die plasticsoep, daar moeten we echt vanaf.”



De nieuwe plastic-strategie van deelnemer Unilever is sowieso al gericht op ‘beter plastic, minder plastic en geen plastic’, vertelt Conny Braams, algemeen directeur Unilever Benelux. ,,Maar om voeding veilig te verpakken moet gerecycled plastic aan strengere eisen voldoen dan bijvoorbeeld wasmiddel of shampoo. Gelukkig maken we - samen met partners – grote stappen.”